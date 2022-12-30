30 Aralık 2022, Cuma
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Son dakika: Gelir vergisi dilimlerinde değişiklik! Bakan Nebati'den çalışanları sevindiren haber: Yemek ve yol parası ücretlerinde büyük artış
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz" dedi. Bakan Nebati, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıldığını bildirdi.