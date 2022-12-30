30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Gelir vergisi dilimlerinde değişiklik! Bakan Nebati'den çalışanları sevindiren haber: Yemek ve yol parası ücretlerinde büyük artış

Son dakika: Gelir vergisi dilimlerinde değişiklik! Bakan Nebati'den çalışanları sevindiren haber: Yemek ve yol parası ücretlerinde büyük artış

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2022 11:23
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz" dedi. Bakan Nebati, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıldığını bildirdi.
Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim
Sanayide elektriğe yüzde 16 indirim
Bakan Nebati’den çalışanlara iyi haber
Bakan Nebati'den çalışanlara iyi haber
Memur ve emekli maaşları...
Memur ve emekli maaşları...
SGK Cumartesi günü açık mı?
SGK Cumartesi günü açık mı?
SGK’larda EYT yoğunluğu 2. gününde
SGK’larda EYT yoğunluğu 2. gününde
Bakanlık: Yarın gece sona eriyor!
Bakanlık: Yarın gece sona eriyor!
BAĞKUR-SSK-Emekli Sandığında EYT
BAĞKUR-SSK-Emekli Sandığında EYT
Doğal gaza yüzde 12 indirim
Doğal gaza yüzde 12 indirim
Kılıçdaroğlu’nun EYT çelişkisi!
Kılıçdaroğlu'nun EYT çelişkisi!
EYT için SGK’ya gitmek gerekiyor mu?
EYT için SGK’ya gitmek gerekiyor mu?
3 aylık burs-kredi ödemeleri başladı
3 aylık burs-kredi ödemeleri başladı
Bir ilçe daha doğalgaza kavuştu
Bir ilçe daha doğalgaza kavuştu
Daha Fazla Video Göster