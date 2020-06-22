Son dakika: Döviz altın ve borsa beklenti ne? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı |Video

Son dakika haberi. Döviz altın ve borsada beklenti ne? Piyasalar ne durumda? Altın almalı mı satmalı mı? Alım için doğru zaman mı? Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne? Euro ve dolar ne kadar? Borsada nasıl hareket etmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.

Son dakika haberi. Döviz altın ve borsada beklenti ne? Piyasalar ne durumda? Altın almalı mı satmalı mı? Alım için doğru zaman mı? Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne? Euro ve dolar ne kadar? Borsada nasıl hareket etmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi.