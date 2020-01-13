Son dakika: Borsa İstanbul'da bir rekor daha 120 bini geçti |Video
Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamlarken, hisse senetlerinin haftalık getirisi ortalama yüzde 4,38 oldu.
ANALİSTLERDEN AÇIKLAMA
Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.
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