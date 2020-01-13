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13.01.2020

Son dakika: Borsa İstanbul'da bir rekor daha 120 bini geçti |Video

Borsada güçlü tırmanış devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 120 bin seviyesinin üzerini görürken yeni hedefin tarihi zirve olan 121.532 seviyesi olacağını bildirildi. 'da BIST100 endeksi 120 bin seviyesinin üzerini gördü. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamlarken, hisse senetlerinin haftalık getirisi ortalama yüzde 4,38 oldu.

ANALİSTLERDEN AÇIKLAMA

Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak 'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, ve 'da devam eden gerilim, 'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı 'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

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