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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde: Taksitler ertelenecek

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Giriş: 25.01.2021 12:08
Güncelleme:25.01.2021 12:15
Son dakika haberi... Partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Buradan esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum'' ifadelerini kullanarak, ''Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir'' dedi.

Son dakika haberi... Partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Buradan esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum'' ifadelerini kullanarak, ''Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir'' dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan AK Parti İl Kongrelerinde önemli açıklamalar! CHPye çok sert çıktı: Tek adamcağız siyaseti işliyor SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AK PARTİ İL KONGRELERİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR! CHP'YE ÇOK SERT ÇIKTI: TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ İŞLİYOR

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