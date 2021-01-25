Son dakika: Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde: Taksitler ertelenecek

Son dakika haberi... Partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Buradan esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum'' ifadelerini kullanarak, ''Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir'' dedi.

Son dakika haberi... Partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Buradan esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum'' ifadelerini kullanarak, ''Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir'' dedi.