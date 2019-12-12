Son dakika: Başkan Erdoğan konut müjdesini verdi: Aylık 894 TL taksitle ev...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, ülke genelinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecinin başlayacağını belirterek, "Aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, "2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz." dedi.

"1 İLA 1,5 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. " diye konuştu.

100.000 konut projesiyle ilgili Başkan Erdoğan şu bilgileri verdi:

"Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır."



"240 AYA VARAN VADELERLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

Erdoğan, "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, "100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz." diye konuştu.

TOKİ'nin konut projeleriyle ilgili, "'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. 'Buralarda benim vatandaşım yaşıyor' dedik." dedi.



"EN YAKIN ZAMANDA KANAL İSTANBUL'A BAŞLAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız." dedi.

Erdoğan, Kanal İstanbul'un boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesi olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz'. Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin." diye konuştu.

Kanal İstanbul hakkında Erdoğan, "Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek bu projeyi rafa kaldırmayız." ifadelerini kullandı.