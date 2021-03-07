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Son dakika altın haberi | Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın düşer mi çıkar mı? Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş açıkladı

A Haber
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Giriş: 07.03.2021 00:05
Güncelleme:07.03.2021 00:28
Son dakika altın haberi... Altın fiyatı düştü, yatırımcı ne yapacağını şaşırdı. Peki, altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın düşer mi çıkar mı? A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına önemli mesajlar verdi.

Çoğu kişinin en güvenli yatırımı hiç şüphesiz altın oluyor son dönemdeki inişli çıkışlı piyasalardan alıcıların kafası karıştı.

Peki bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın düşer mi çıkar mı?

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına önemli mesajlar verdi.

"SOĞUKKANLI OLMALI"

İslam Memiş, "Dünyayı yöneten bu güçlü insanlar zaman zaman kripto para piyasasına giriyorlar zaman zaman borsalara giriyorlar. Bu kısa vadeli pozisyonlar piyasayı etkiliyor küçük yatırımcılar bu süreçte varlıklarına sahip çıkmalı ve soğukkanlı olmalı." dedi.

PEKİ, BU HAREKETLİLİK BİR FIRSAT MI?

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Özellikle elinde döviz bulunduran dolar bulunduran yatırımcıların altınla takas yapmasını söyleyebiliriz. Altın bir miktar daha baskı altında kalabilir ama yükselirse trende geçebilir o yüzden bu düşüşleri alım fırsatına çevrileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"ZARARLARININ KAPANACAĞI BİR DÖNEM..."

İslam Memiş, "Dünyadaki jeopolitik gelişmeler, krizler gibi etkenler güvenli liman altın talebinin artacağına işaret ediyor elinde altın olanlar üzülmesin tekrar o yüksek maliyetli alanların zararlarının kapanacağı bir döneme girmiş olacağız." sözleriyle altın yatırımcılarına umutlu mesajlar verdi.

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