Son dakika haberleri... Altın fiyatlarında son durum nasıl? Altındaki düşüş sürecek mi yoksa 2021 yılı itibariyle yükseliş trendi başlayacak mı? Piyasalarda yaşanan son durumu A Haber canlı yayınında değerlendiren Emtiya Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen altına yatırım yapmak isteyenleri uyardı. İşte çarpıcı açıklamalar altın (gram, çeyrek ve tam) fiyatlarında son durum...

Emtiya Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen altın piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değelendirdi. Altın alım ve satımı yapacakları uyardı.

Ergezen, Biden'in ABD'de başkan seçilmesi, piyasalarda teşvik paketlerinin devam etmesi, dolar endeksinin zayfı kalacağı beklentisi, aşı haberlerinin gelmesi gibi yaşanan son gelişmelerinin altın fiyatlarındaki değişiklikte önemli bir faktör olduğunu söyledi.

"Yaşanan düşüşün gelecek yıl için bir fırsat yaratacağını düşümüyorum" diyen Ergezen, "ABD'de enflasyonun artacağına yönelik beklenti var. Bu da önümüzdeki döneme yönelik altın fiyatları üzerinde bir etki yapacak. Genel beklentiler ONS altın fiyatlarınında yukarı yönlü eğilim devam edecek. Korona kaynaklı aşı haberleriyle birlikte yaşanan düşüşler bir alım fırsatı yaratıyor. Gram altında orta ve uzun vade için güzel seviyelerde alım yapılabilir." ifadelerini kullandı.

ALTINA YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT

Emtiya Piyasaları Uzmanı Ergezen, altın yatırımcılarının dikkatle takip etmesi gerektiği konuları sıraladı;

*Yüksek likitide devam edecek mi? (Önümüzdeki süreçte devam edeceği bekleyor.)

*Düşük faiz oranları devam edecek mi? (Düşük faiz ortamı şu anda devam ediyor.)

*Dolar endeksi (Dolar endeksinde geri çekilmeler oldukça altın fiyatlarında geri çekilme oluyor)

*COVID-19 Aşı haberleri (Aşıların ne zaman kullanılacağı kısa vadede fiyatların aşağı yönlü dalgalanmasına neden olabilir.)

*ABD'de yeni teşvik paketi haberleri ONS altın ve altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü gelişmelere neden olabilir.

ARALIK AYI İÇİNDE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Aralık ayı içerisinde tahmin yapmanın güç olduğunu ifade eden Ergezen, "Yıl sonuna doğru bir miktar daha kar satışı görebiliriz. Bu da altın fiyatlarında biraz daha yatay süreç yaşanabilir. Hafta oldukça dalgalı geçebilir. Bu haftaya dikkat." dedi.