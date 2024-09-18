Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı! Altında yükseliş sürer mi?

ABD Merkez Bankası FED'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı piyasalar açısından büyük önem arz ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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