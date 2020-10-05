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Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor

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Giriş: 05.10.2020 10:06
Güncelleme:05.10.2020 10:15
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyada istihdamı vurdu. ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde dev şirketlerde işten çıkarmalar yaşandı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyada istihdamı vurdu. ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde dev şirketlerde işten çıkarmalar yaşandı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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