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Pandemi dünyada istihdamı vurdu! Devler dökülüyor
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyada istihdamı vurdu. ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde dev şirketlerde işten çıkarmalar yaşandı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyada istihdamı vurdu. ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde dev şirketlerde işten çıkarmalar yaşandı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.