13 Haziran 2023, Salı
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Ovaköy-Basra arasında ticaret yolu | Kalkınma Yolu projesinde Türkiye’ye kilit rol
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına "Türkiye Yüzyılı" parolasıyla girdi. Bölgesel kalkınma hamleleri yeniden hız kazanacak. Türk dünyasını Türkiye ve Avrupa'ya bağlayacak Zengezur koridoru ile Körfez ülkeleri ve Avrupa arasında köprü olacak Kalkınma Yolu projesi hamleler arasında başı çekiyor.