Nadir toprak elementinde Türkiye neden önemli? Türkiye yeni üretim alanı olmaya aday

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'de 694 milyon tonluk nadir toprak elementinin keşfedildiğini açıklaması gözleri bir kez daha savunma sanayi, elektronik ve havacılık gibi sektörlerde kritik öneme sahip bu elementlere çevirdi. Peki nadir toprak elementleri nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Türkiye için stratejik önemi ne? İşte tüm detaylar…

