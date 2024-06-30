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Milyonların maaşı değişiyor! Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masada iki formül

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 13:53
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak. En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
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