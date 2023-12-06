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Milyonların gözü asgari ücret zammında!  Zam oranı ne olacak, kulislerde konuşulan rakam ne?

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 10:46
Güncelleme:06.12.2023 10:48
Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 3,28 artarken yıllık yüzde 61,98 oldu. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Aralık ayına girilmesiyle beraber gözler milyonlarca asgari ücretlinin alacağı ocak zammına çevrildi. Öte yanda 7.500 liranın altında aylık alan 6 milyonun üzerindeki emeklinin kök aylıkları artacak, 4.5 milyon memura artış seyyanen zam üzerinden yapılacak. Ortalama memur maaşı 37.500 liraya çıkacak. Peki açıklanan enflasyon rakamları asgari ücret zammını nasıl etkileyecek? Emekli ve memur maaşları ne olacak? Kıdem tazminatı ne kadar artacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

ASGARİ ÜCRETTE MASADAKİ RAKAMLAR

%35 ZAM ' 15 BİN 392 TL

%40 ZAM ' 15 BİN 962 TL

%45 ZAM ' 16 BİN 532 TL

%50 ZAM ' 17 BİN 103 TL

%55 ZAM ' 17 BİN 673 TL

TAZMİNATLAR ARTIYOR

ASGARİ ÜCRETLİNİN YILLIK TAZMİNATI

* MEVCUT: 13.414,50 TL

* ASGARİ ÜCRET YÜZDE 40 ARTARSA: 18.780,30 TL

* ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50 ARTARSA: 20.121,75 TL

DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ OLARAK:

* MEVCUT: 13.312,68 TL

* ASGARİ ÜCRET YÜZDE 40 ARTARSA: 18.637,76 TL

* ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50 ARTARSA: 19.969,03 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

* MEVCUT: 23.489,83 TL

* YÜZDE 50 ZAMLI: 35.234,75 TL

DAMGA VERGİSİ KESİLMİŞ OLARAK:

* MEVCUT: 23.311,54 TL

* YÜZDE 50 ZAMLI: 34.967,31 TL

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