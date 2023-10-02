02 Ekim 2023, Pazartesi
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Milyonların geliri artacak! Emekliye refah payı esnafa düşük prim
Meclis yeni yasama dönemine yoğun bir ekonomi ajandasıyla mesaiye başladı. Emekliye zam, birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilmesi, küçük esnaf ve tüccarın prim yükünün hafifletilmesi, ev kadınlarına sigorta desteği başta olmak üzere vatandaşın gelirini artıracak, cebine doğrudan yansıyacak yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.