Milyonlarca emekli %24,73 zam alacak! Refah payı beklentisi | Taban maaş düzenlemesi olacak mı? Zamlar eşitlenir mi?

Milyonlarca emeklinin maaşında, 2024 yılının ikinci enflasyon artışı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 24,73 artışı garantilerken, memur emeklileri için oran yüzde 19,31 oldu. Şimdi gözler hükümete çevrildi. Tüm emekliler her zam döneminde yapılan ek artışların olup olmayacağını merak ediyor. Masada üç ayrı formül var. Peki, nedir bu formüller? Detaylar haberimizde...

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