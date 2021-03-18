Banka politika faizini yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltti. Bu karar ne ifade ediyor? Piyasalara etkisi nasıl olacak? Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? Faiz kararı dövizi nasıl etkiler? Uluslararası gerginlikler nasıl etkiler? ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e katil çıkışı piyasaları nasıl etkiler? Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber’de değerlendirdi. Paksoy, "Bizi de direk etkiliyor. Bir piyasa refleksi olarak global piyasalardaki bu tarz hareketler söylemler bunun bize fiyat yansıması olur. ABD – Türkiye ilişkileri önemli başlıklardan biri. Önemli bir sürece girdik." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN