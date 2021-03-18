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Merkez Bankası faizi 2 puan artırdı! Karar ne anlama geliyor? Piyasaları nasıl etkiler? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 18.03.2021 14:14
Güncelleme:18.03.2021 14:17
Banka politika faizini yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltti. Bu karar ne ifade ediyor? Piyasalara etkisi nasıl olacak? Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? Faiz kararı dövizi nasıl etkiler? Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber’de değerlendirdi. Paksoy, “FED’in aksiyonlarını takip ediyor dediğimizin aslında bir çıkarımı. Hem enflasyonu takip ediyor, enflasyonla mücadele vazgeçilmezimiz. Enflasyonu kalıcı düşürmeden başka dinamikleri dengelemek kolay olmuyor. Enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
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