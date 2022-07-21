Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 7. kez değiştirmedi... Karar ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu. Karar ne anlama geliyor? Üçüncü Göz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Baydar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Baydar, "Bence doğru da yaptı. Çünkü şu anki mevcut enflasyonist baskıyı engellemek için faiz tek başına yeterli bir enstrüman değil. Çünkü arzı artırmaya çalışırken bu arzı zaten bir bolluk yaratacağını dolayısıyla bunun da fiyatların seviyesinde aşağı hareket yapabileceğini öngörüyor. Ama tek başına gösterge de etken de o değil. Bir petrol fiyatları bir enerji fiyatları, ara malı hammadde giriş aksaklığı bunların hepsi enflasyonun üzerinde etkili oluyor. Tüm dünyaya baktığımız zaman arz konusunda sıkıntılar var." dedi.

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