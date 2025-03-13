Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon mesajı: %24 enflasyon için gerekeni yapacağız

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde de politika faizini belirlerken önceliğimiz dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamak olacak." dedi.

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