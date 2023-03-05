Merkez Bankaları ocak ayında 31 ton altın aldı! Ocak ayında en çok altında alan merkez bankası TCMB

Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre merkez bankaları, ocak ayında net 31 ton altın satın aldı. Raporda 2022'nin en büyük altın alıcısı olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayında da 23 ton altın alımıyla ilk sırada yer aldı.

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