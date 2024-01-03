03 Ocak 2024, Çarşamba
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Memur-memur emeklisi ve emekli maaşları ne kadar oldu? İşte meslek meslek maaşlar…
TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam gelecek. Peki memur-memur emeklisi ve emekli maaşları ne kadar oldu? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında tek tek hesapladı. İşte meslek meslek maaşlar…