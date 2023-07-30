Memur-emekliye zam takvimi belli oldu

Memur ve emekliye zam takvimi belli oldu. 6 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde gözler 1 Ağustos'a çevrildi. Takvim nasıl işleyecek? A Haber muhabir Murat Sekban aktardı.

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