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Memur-emekliye zam takvimi belli oldu

A Haber
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Giriş: 30.07.2023 13:22
Memur ve emekliye zam takvimi belli oldu. 6 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde gözler 1 Ağustos'a çevrildi. Takvim nasıl işleyecek? A Haber muhabir Murat Sekban aktardı.
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