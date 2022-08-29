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Kurucu gücün beşte biri "Kara elmas"tan

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Giriş: 29.08.2022 10:58
Yenilenebilir enerji sistemleri günümüzde hızla daha verimli ve ucuz hale gelirken, fosil kaynaklı enerjiye bağımlılık ise sürüyor. Türkiye'de elektrik kurulu gücünün beşte birini kömür oluşturuyor. Avrupa'nın Rus gazından bağımsız bir gelecek tasarlama çabası ise kömüre olan ihiyacın artacağını gösteriyor.
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Kurucu gücün beşte biri Kara elmastan
Kurucu gücün beşte biri "Kara elmas"tan
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