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Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüm vadelerde oran yüzde 15 oldu

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Giriş: 21.07.2023 00:51
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişikliğe gidildi. Kur Korumalı Mevduat Hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu. İşte detaylar...
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