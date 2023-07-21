21 Temmuz 2023, Cuma
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Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüm vadelerde oran yüzde 15 oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişikliğe gidildi. Kur Korumalı Mevduat Hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu. İşte detaylar...