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Konut kredisinde örnek hesaplama! Taksitler ne kadar olacak Ev alacaklar nasıl kar edecek?
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
Bu sistem bankalar üzerinden işleyecek. Kamu bankaları buna öncülük edecek özel bankalar da buna katılmak isteyecektir. Burada bir rekabet oluşacak. Burada alıcı evi tespit ettikten sonra bankaya gidip krediyi kullanacak.
Banka burada sıfır konut olup olmadığına bakacak, ilk ev olup olmadığını değerlendirecek. Burada alınan konutun satılması için alınan kredinin kapatılması gerekecek. Burada daha düşük vadede konut alınabilir daha düşük kredi çekilebilir.
MEVCUT ŞARTLAR: 1.000.000 TL'LİK KONUT
- TAKSİT TUTARI 17.253 TL
- FAİZ %1,40
- YILLIK MALİYET %18,36
- TOPLAM MALİYET: 2.070.360 TL
BİRİNCİ PAKET
- TAKSİT TUTARI: 14.277 TL
- FAİZ %0,99
- YILLIK MALİYET %12,72
- TOPLAM MALİYET : 1.713.240 TL
- TOPLAM FARK 357.120 TL
- AYLIK FARK 2.976 TL
İKİNCİ PAKET
- TAKSİT 13.594 TL
- FAİZ %0,89
- YILLIK MALİYET %11.39
- TOPLAM MALİYET: 1.631.280 TL
- TOPLAM FARK: 439.080 TL
- TAKSİT FARKI: 3.659 TL