Kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir? İşte bütün detaylar...

Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme... İşçi ve iş vereni korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneği 1 Nisan’dan itibaren 3 ay uzatıldı. Düzenlemeyle ücretsiz izne çıkanlar kısa çalışmaya dönebilecek. Peki, kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...