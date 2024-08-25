25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı! Bakan Şimşek: 700 bin kişi hakkında cezalı işlem yapılacak

Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı! Bakan Şimşek: 700 bin kişi hakkında cezalı işlem yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2024 15:09
Güncelleme:25.08.2024 15:10
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları hatırlatmalara istinaden beyanname dönemi sonrası kira geliri sağlayan 95 bin 989 mükellefin 18,3 milyar lira matrah ve 1,2 milyar lira vergi beyan ettiklerini belitti. Bakan Şimşek ayrıca "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu defa, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek." ifadelerini kullandı.
Kira gelirlerini beyan etmeyenler yandı
Kira gelirlerini beyan etmeyenler yandı
Bakan Şimşek istifa haberlerine isyan etti
Bakan Şimşek istifa haberlerine isyan etti
Fındıklar horon eşliğinde toplanıyor
Fındıklar horon eşliğinde toplanıyor
Ekmek paralarını defne yaprağından çıkarıyorlar
Ekmek paralarını defne yaprağından çıkarıyorlar
Çalışma hayatı için 4 yeni formül
Çalışma hayatı için 4 yeni formül
Özel okullara fahiş fiyat incelemesi
Özel okullara "fahiş fiyat" incelemesi
110 yıldır kesintisiz üretim
110 yıldır kesintisiz üretim
İzmir’de Antep Fıstığı üretimi
İzmir'de Antep Fıstığı üretimi
Yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız
Yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız
Yerli kaynaklarla rekor üretim
Yerli kaynaklarla rekor üretim
Altında rekor yükseliş sürüyor
Altında rekor yükseliş sürüyor
E-ticaret sitelerinden ucuz altın kampanyalarına dikkat!
E-ticaret sitelerinden "ucuz altın" kampanyalarına dikkat!
Daha Fazla Video Göster