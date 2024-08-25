25 Ağustos 2024, Pazar
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Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliyeye takıldı! Bakan Şimşek: 700 bin kişi hakkında cezalı işlem yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları hatırlatmalara istinaden beyanname dönemi sonrası kira geliri sağlayan 95 bin 989 mükellefin 18,3 milyar lira matrah ve 1,2 milyar lira vergi beyan ettiklerini belitti. Bakan Şimşek ayrıca "Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu defa, kendilerine bilgilendirme yapılan ancak halen beyanname vermeyen yaklaşık 700 bin mükellef tespit etti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine bildirilecek." ifadelerini kullandı.