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Kentsel dönüşüme yeni destek paketi! Faiz oranı ne kadar? Geri ödeme şartları neler?

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 10:12
Son dakika haberleri… Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kentsel Dönüşüme İlişkin Yeni Destek Paketleri"ni açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman sunulacağı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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Kentsel dönüşüme yeni destek paketi!
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi!
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