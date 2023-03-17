17 Mart 2023, Cuma
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Kentsel dönüşüme yeni destek paketi! Faiz oranı ne kadar? Geri ödeme şartları neler?
Son dakika haberleri… Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kentsel Dönüşüme İlişkin Yeni Destek Paketleri"ni açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman sunulacağı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.