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Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı! TÜİK Kasım 2023 enflasyon oranı ne kadar?

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Giriş: 04.12.2023 10:23
Son dakika haberine göre TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.
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