06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Karaman'da erkenci elma hasadı başladı

Karaman'da erkenci elma hasadı başladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2024 11:04
Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman'da erkenci elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başladı.
Doğal bal üreticileri tedirgin
Doğal bal üreticileri tedirgin
Karaman’da erkenci elma hasadı başladı
Karaman'da erkenci elma hasadı başladı
Ardahan’da bal sağımı devam ediyor
Ardahan’da bal sağımı devam ediyor
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Hangi emekli kaç lira alacak?
Hangi emekli kaç lira alacak?
Piyasalarda kara pazartesi sürüyor mu?
Piyasalarda kara pazartesi sürüyor mu?
Ayçiçek tarifesi yenilendi
Ayçiçek tarifesi yenilendi
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu?
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu?
Küresel piyasalarda sert düşüş!
Küresel piyasalarda sert düşüş!
Piyasalarda küresel çöküş
Piyasalarda küresel çöküş
Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı!
Yeni petrol üssü! Gözler o ilimize çevrildi
Yeni petrol üssü! Gözler o ilimize çevrildi
Daha Fazla Video Göster