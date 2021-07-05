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Karadeniz'e tatilci akını! Doğa tatiline ilgi duyanlar akın etti

DHA
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Giriş: 05.07.2021 09:41
Doğa tatiline ilgi duyanların adresi Karadeniz oldu. Ayder Yaylası ve Uzungöl'e tatilci akını yaşandı. Rize'nin ünlü Ayder Yaylası'nda tatilciler, otel, pansiyon ve bungolav evleri doldurdu. Yaylaya gelen turistler, horon ve türkülerle karşılanıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor, doğa yürüyüşü yapıyor.
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