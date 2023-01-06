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Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri için tarih belli oldu

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Giriş: 06.01.2023 00:28
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçileri ödemeleri tek seferde alacak.
Kamu işçilerine ikramiye tarihi belli oldu
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