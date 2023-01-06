06 Ocak 2023, Cuma
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Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri için tarih belli oldu
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçileri ödemeleri tek seferde alacak.