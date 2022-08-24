24 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kalyon Holding'ten 5 yılda 2 milyar dolar yatırım
Kalyon Holding, enerjide yaptığı stratejik işbirliği anlaşmasıyla global ölçekli yatırımlara hazırlanıyor. 5 yılda 2 milyar dolardan fazla yatırım yapacaklarını söyleyen Cemal Kalyoncu, “Ülkemiz için çalışmaya, istihdam yaratmaya devam ediyoruz” dedi.