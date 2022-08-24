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Kalyon Holding'ten 5 yılda 2 milyar dolar yatırım

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Giriş: 24.08.2022 08:40
Kalyon Holding, enerjide yaptığı stratejik işbirliği anlaşmasıyla global ölçekli yatırımlara hazırlanıyor. 5 yılda 2 milyar dolardan fazla yatırım yapacaklarını söyleyen Cemal Kalyoncu, “Ülkemiz için çalışmaya, istihdam yaratmaya devam ediyoruz” dedi.
Kalyon Holdingten 5 yılda 2 milyar dolar yatırım! KALYON HOLDİNG'TEN 5 YILDA 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM!

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5 yılda 2 milyar dolar yatırım
5 yılda 2 milyar dolar yatırım
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