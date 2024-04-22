Kalkınma Yolu ile neler değişecek? Yeni İpek Yolu mu olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak zirvesinde Kalkınma Yolu Projesi gündemdeki en önemli konu. Terörle mücadele ele alınacak konular arasında. Görüşmede 2 ülke arasında çok sayıda anlaşmada imzalanacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali ile gazeteci Abdulkadir Selvi değerlendirdi.

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