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Kalkınma Yolu ile neler değişecek? Yeni İpek Yolu mu olacak?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 22.04.2024 15:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak zirvesinde Kalkınma Yolu Projesi gündemdeki en önemli konu. Terörle mücadele ele alınacak konular arasında. Görüşmede 2 ülke arasında çok sayıda anlaşmada imzalanacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali ile gazeteci Abdulkadir Selvi değerlendirdi.
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