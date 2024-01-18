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İşte yeni zamlı maşlar! SSK ve Bağ-Kur’luya yüzde 42,6 zam

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 08:49
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği müjdeyi Başkan Erdoğan Kabine sonrasında duyurdu. Memur emeklileriyle aralarında oluşan farkı kapatmak için SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 37,57'lik zammın üzerine 5 puanlık daha ek zam yapıldı. Peki ek zamla birlikte maaşlar ne kadar oldu? Malum emekli aylıkları ödenmeye başlamıştı, maaşını alanlar ek zammını ne zaman alacak? İşte yanıtlar...
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