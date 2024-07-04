04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İşte kalem kalem yeni maaşlar! Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 18:21
Emekli ve memurun zam oranı belli oldu. Hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu A Haber ekranlarında…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte kalem kalem yeni maaşlar!
İşte kalem kalem yeni maaşlar!
4 reaktörden ilki bitme aşamasında
4 reaktörden ilki bitme aşamasında
Altında yeni rekor mu gelecek?
Altında yeni rekor mu gelecek?
Kimin maaşı ne kadar oldu?
Kimin maaşı ne kadar oldu?
Kriptoda yeni dönem başladı!
Kriptoda yeni dönem başladı!
Yeni kira tarifesi ne oldu?
Yeni kira tarifesi ne oldu?
Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?
Engellilere ÖTV muafiyeti kaldırılacak mı?
İşte emeklilerinin alacağı maaşlar
İşte emeklilerinin alacağı maaşlar
İşte memur ve memur emeklisi maaşları!
İşte memur ve memur emeklisi maaşları!
Sosyal yardım ücretleri arttı
Sosyal yardım ücretleri arttı
Kira artış oranı ne kadar oldu?
Kira artış oranı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı ne kadar oldu?
Daha Fazla Video Göster