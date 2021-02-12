İşte döviz rezervlerinin matematiği ve çarpıtmalar

Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin "Döviz rezervlerinin matematiği ve çarpıtmalar" başlıklı yazısı üzerinden hükümeti eleştiren tantanacı ekonomistlere cevap verdi. Alkin, "Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin “buhar” olduğuna dair iddialar gerçekten hayret verici. Oysa ekonomide rezervlerin artış ve azalışının gerekçeleri basit ve yalındır. Bir grup tantanacı ekonomistin iddia ettiği gibi rezervler buhar olmadı, sadece yer değiştirdi." dedi.

Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin "Döviz rezervlerinin matematiği ve çarpıtmalar" başlıklı yazısı üzerinden hükümeti eleştiren tantanacı ekonomistlere cevap verdi. Alkin, "Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin "buhar" olduğuna dair iddialar gerçekten hayret verici. Oysa ekonomide rezervlerin artış ve azalışının gerekçeleri basit ve yalındır. Bir grup tantanacı ekonomistin iddia ettiği gibi rezervler buhar olmadı, sadece yer değiştirdi." dedi.