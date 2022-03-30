30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İstanbul'daki görüşme piyasalara yansıdı! Altın ve petrol fiyatları düştü! Emtia fiyatları barış umuduyla geriledi

İstanbul'daki görüşme piyasalara yansıdı! Altın ve petrol fiyatları düştü! Emtia fiyatları barış umuduyla geriledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2022 11:11
Piyasalar İstanbul'da yapılan Rusya - Ukrayna görüşmelerine olumlu tepki verdi. Borsa İstanbul 100 endeki 2200 seviyelerini aşarken, brent petrol, dolar ve ons altında düşüşler hız kazandı. Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Coşar, "Diplomatik görüşmeler piyasadaki riskleri azalttı" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ev fiyatlarında düşüş olacak mı?
Ev fiyatlarında düşüş olacak mı?
Emtia fiyatları barış umuduyla geriledi
Emtia fiyatları barış umuduyla geriledi
Tüketiciye çağrı: 2 gün alışveriş yapmayın
Tüketiciye çağrı: 2 gün alışveriş yapmayın
3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro...
3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro...
Muhtar maaşlarına zam geliyor
Muhtar maaşlarına zam geliyor
KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indi
KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indi
EPDK’dan elektrik faturalarına sınırlama
EPDK'dan elektrik faturalarına sınırlama
İstanbul’daki müzakereler piyasaları nasıl etkiledi?
İstanbul'daki müzakereler piyasaları nasıl etkiledi?
Konutlarda KDV düzenlemesi
Konutlarda KDV düzenlemesi
TUSİAD’da Orhan Turan dönemi
TUSİAD'da Orhan Turan dönemi
TÜSİAD Başkanı değişti!
TÜSİAD Başkanı değişti!
’’Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacak’’
''Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacak''
Daha Fazla Video Göster