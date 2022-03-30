30 Mart 2022, Çarşamba
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İstanbul'daki görüşme piyasalara yansıdı! Altın ve petrol fiyatları düştü! Emtia fiyatları barış umuduyla geriledi
Piyasalar İstanbul'da yapılan Rusya - Ukrayna görüşmelerine olumlu tepki verdi. Borsa İstanbul 100 endeki 2200 seviyelerini aşarken, brent petrol, dolar ve ons altında düşüşler hız kazandı. Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Coşar, "Diplomatik görüşmeler piyasadaki riskleri azalttı" dedi.