İstanbul’da yıllık 50 ton yaban mersini yetiştiriliyor! Yaban mersini meyvesine ilgi yoğun

İstanbul Pendik'teki bir köyde 70 dekarlık arazi üzerinde yıllık 50 ton yaban mersini meyvesi üretiliyor. Üretim merkezinden Türkiye'nin her tarafına gönderilen yaban mersininin ilerleyen yıllarda ihracatı da başlayacak.

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