24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İstanbul’da yıllık 50 ton yaban mersini yetiştiriliyor! Yaban mersini meyvesine ilgi yoğun

İstanbul’da yıllık 50 ton yaban mersini yetiştiriliyor! Yaban mersini meyvesine ilgi yoğun

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2023 14:54
İstanbul Pendik'teki bir köyde 70 dekarlık arazi üzerinde yıllık 50 ton yaban mersini meyvesi üretiliyor. Üretim merkezinden Türkiye'nin her tarafına gönderilen yaban mersininin ilerleyen yıllarda ihracatı da başlayacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üretim merkezi İstanbul! İlgi yoğun
Üretim merkezi İstanbul! İlgi yoğun
Memur ve emekliler ne talep ediyor?
Memur ve emekliler ne talep ediyor?
Çalışma hayatına dair 10 ’sıcak’ soruya yanıt
Çalışma hayatına dair 10 'sıcak' soruya yanıt
Borsada yeni açılış rekoru
Borsada yeni açılış rekoru
Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi?
Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi?
Yükseliş hız kesmiyor
Yükseliş hız kesmiyor
Ekonomi gündemli Kabine toplantısı!
Ekonomi gündemli Kabine toplantısı!
Yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi
Yürütülen ortak mücadele meyvelerini verdi
İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
Fındık üreticileri hasada hazırlanıyor!
Fındık üreticileri hasada hazırlanıyor!
Tarihi projede Berat Albayrak vurgusu
Tarihi projede Berat Albayrak vurgusu
Memur ve emekli için yeni zam maratonu!
Memur ve emekli için yeni zam maratonu!
Daha Fazla Video Göster