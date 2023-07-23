23 Temmuz 2023, Pazar
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İsrail gazı Avrupa’ya nasıl taşınacak? İsrail gazı Türkiye’den mi geçecek?
İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye ziyareti dünyanın gündeminde. İlk adımı Berat Albayrak döneminde atılan İsrail gazının sevkiyatı ile ilgili hangi anlaşmalar yapılacak? İsrail gazı Türkiye'den mi geçecek? İsrail gazı Avrupaya nasıl taşınacak? Gelişmeleri Dr. Ali Semin değerlendirdi. Semin, “Coğrafi olarak incelediğimizde Türkiye bölgede en güvenli liman haline geldi. Sadece enerji meselesi değil ulaşım konusunda çok güvenli ve enerji sevkiyatı için bu çok önemlidir. Türkiye’de siyasi anlamda bir istikrar söz konusu.” dedi.