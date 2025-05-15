15 Mayıs 2025, Perşembe
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İşçi, memur ve emeklileri bu yıl neler bekliyor?
Her yıl olduğu gibi bu yaz da özellikle emekliler başta olmak üzere milyonlarca vatandaş için gelirlerin arttığı, maaşların güncellendiği hareketli bir dönem olacak. Mayıs ayından ağustos sonuna kadar birçok kalemde gelirler artacak, maaşlar değişecek, ödemeler yeniden belirlenecek. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber'de detayları anlattı.