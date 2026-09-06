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İnternet ilanlarında yeni dönem: Bilgiler Bakanlığa bildirilecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İnternet ilanlarında yeni dönem: Bilgiler Bakanlığa bildirilecek

İnternette ev, araba, eşya, mal veya hizmet satışına ilişkin ilanlarda yeni dönem başladı. İlanların yayımlandığı internet siteleri ve sosyal medya platformları, bu ilanlara ilişkin bazı bilgileri her ay Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecek. Uygulamanın ayrıntıları A Haber'de ele alındı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni uygulamaya ilişkin detayları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. A Haber muhabiri Erşan Karaca ve kameraman Senat Destanoğlu, internet ilanlarına ilişkin yeni uygulamayı görüntüleyerek detayları aktardı.

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