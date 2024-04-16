İdefix 2024 sonuna kadar 20 kat büyüyecek

1996 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk e-ticaret markalarından olan idefix, hızlı bir dönüşüm ve büyüme sürecine girdi. idefix Türkiye'nin en iddialı e-ticaret platformlarından bir olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, idefix Pazaryeri ve E-Ticaret Genel Müdürü Önder Oğuzhan, şirketin bugününü ve gelecek hedeflerini anlattı.