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27.11.2019

Herkes bu soruyu soruyor: Neoliberal sistemin iflası mı?

Bugün, Neo-Liberallerin küresel ekonomik sistemde neden oldukları tahribat ve 30 yıllık 'fiyasko', ülkeler arasında ticaret ve kur savaşlarını tırmandırmış durumda. Ve dünya, 30 yıllık 'fiyasko'nun mimarı 'Neoliberal' anlayışın sebep olduğu tahribatı durdurmaya çalışıyor. Peki, reel sektör-finans sistemi arasındaki fark ne? Ticaret savaşlarının nedeni ne? Küresel ekonomik sistem iflasa mı gidiyor? İşte A Haber’in etraflıca hazırladığı dünya ekonomisindeki tahribatın perde arkası ve kritik soruların yanıtının aradığı analiz haber…

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