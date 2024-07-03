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Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu! Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.07.2024 10:23
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 olurken yıllık bazda yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Veriler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı" şeklinde açıklama yaptı.
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