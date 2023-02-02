02 Şubat 2023, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den EYT açıklaması: Bu yıl maliyeti 255 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesinin bütçeye olan yükünü açıkladı. Bakan Nebati, "Bu yılkiEYT yükünü 31 Aralık'ta kasaya koyduk. EYT'nin bu yıl maliyeti 255 milyar TL" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.