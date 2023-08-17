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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda önemli mesajlar

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Giriş: 17.08.2023 10:52
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye'nin risk birimi puanının 700 baz puandan 400 baz puan seviyesine gerilediğini söyledi.
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