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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sıkı takip mesajı: Vergi kaçakçıları yapay zekanın radarında!

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Giriş: 28.08.2023 08:57
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağını yakından takip ettiklerini belirtti.
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