Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vatandaşlar için hayata geçirilen destekleri tek tek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz." dedi. Bakan Albayrak, "Çalışanların maaşları kısa çalışma ödeneğinden ödeniyor. Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin" ifadelerini kullandı. Albayrak, "İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Bütün dünya Covid 19 salgınıyla mücadele ediyor. Sadece salgınla değiş salgının neden olduğu ekonomik durumlara da çözüm bulmaya çalışıyor" dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AÇIKLADI: TÜM DESTEKLERİ SUNUYORUZ

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

* Bizleri izleyen çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler bütün dünya Kovid19 salgını ile mücadele ediyor. Sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik sosyal sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm dünya tarihte belki de ilk defa ortak bir düşmana karşı aynı endişeyi aynı sorunları yaşıyor.

* Bu hastalıktan en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Şunu söylemek isterim ki, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstünde. İlk günden itibaren Sağlık Bakanımızla bire bir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an be an verdik.

TÜM DESTEKLERİ SİZLERİN EMRİNE SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

* Ortaya konulan yakın takip ile virüsün girişini geciktirdik. Ülkemizin inşallah bu salgından kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri sizlerin emrine sunmaya devam edeceğiz.

* Bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tarihi dayanışmaya destek sunma çabasında birçok farklı STK'lar altında yardım kampanyası başlattı.

* Nihayetinde Cumhurbaşkanımız dün milletimizin dayanışma iradesine en büyük desteği vermek için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını başlattı.

* Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma endişesine dair güvenlik endişelerini konuşurken Türk milleti olarak biz bir kez daha hayırda yarışmayı tercih ettik. Biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız. O güne kadar tek bir gayemiz var, salgınla da neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz.

* Hastalarımız var, kayıplarımız var, her akşam salgınla ilgili paylaşılan vaka ve ölüm verileri asla bir sayıdan ibaret olamaz. Her biri bir eş, bir anne, bir baba, bir kardeş. Her bir kaybımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz.

İŞİNİ GELİRİNİ KAYBEDEN VATANDAŞLARIN SORUNLARINI İVEDİLİKLE ÇÖZECEĞİZ

* Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün ön yargılardan, bütün fikri duygulardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz. İşini gelirini kaybeden vatandaşların sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle çalışacağız.

* Bu salgın ekonomide tarihi kur saldırılarının yanında, aynı anda enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız.

* Salgın tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide yepyeni bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz. O güne kadar işsizlikle mücadele edeceğiz, vatandaşlarımızı fert fert güvenli tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız.

* Ekonomik İstikrar Yol Kalkanı çerçevesinde öncelikle gerekli adımlarımızı hızlıca attık. İlk günden itibaren sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve gerekli tüm adımların atılacağını iade ettik. Şu anda tüm ekiplerimizle vatandaşımızdan, esnafımızdan iş insanlarımızdan gelen taleplere yoğunlaşmış durumdayız. Adımlarımızı süreçten en çok etkilenen vatandaşlarımızdan ve özellikle esnafımızdan başlayarak tüm sektörleri, meslek gruplarını içine alacak bir şekilde planladık. Yol haritamızda önceliğimiz vatandaşlarımızın gelirlerini korunması ve kayıplarının telafi edilmesi oldu. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızı bir kez daha özetlemek istiyorum.

* Süreçte ilk olarak dar gelirli vatandaşlarımızın durumu için adımlar attık. Vatandaşlarımızın gelirini artırmak için özellikle en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkardık. Dar gelirli 2 milyondan fazla aileye 1000 liralık nakdi yardım kararı aldık. Ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kapsamda özellikle nakdi yardım miktarını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamı daha da genişletmek için.

* Buna müteakip geliri 5 bin liranın altında olan tüm vatandaşlarımıza yine nakdi ihtiyaçlarını karşılamak için, kiradır, harcamadır, faturadır, markettir temel ihtiyaçlar noktasında tüm bunları karşılamak için uygun ödemeyle ihtiyaç desteği paketini devreye aldık.

Bu sürecin en fazla etkilediği kesimlerin başında esnaflar geliyor. Esnafımız ve esnafımızın yanında çalışan vatandaşlarımız oldu.

* Mahallemizdeki, semtimizdeki küçük esnafımız endişe etmesin. Hükümetimiz, devletimiz onların yanında. Esnafımız için öncelikli 1.9 milyonu aşan sayıdaki tüm esnafımızı mücbir sebep kapsamına aldık. Masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK ödemelerinin tamamını erteledik. Kovid-19 sebebiyle kapanan veya faaliyetleri yavaşlayan firmalarımızda çalışan vatandaşlarımızın maaşlarını karşılıyoruz.

* Şunu vurgulamak istiyorum. Kısmi çalışma ödeneği kapsamında tüm firmalarımız buraya başvurabilir. Ancak firmalarımız lütfen işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak yerine kısa çalışma ödeneğine başvursunlar. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım. Vergiler, kamu ödemeleri, banka ödemeleri ve çalışan maaşları konularının tamamında bu rahatlığı sağladıktan sonra esnafımızın nakit ihtiyacı için de Halkbank aracılığıyla 25 bin liralık Hazine destekli teminat açığı olan eksiği olan Hazine destekli bu noktada oldukça düşük maliyetli finansmanı devreye aldık. Şunun altını çok net vurgulamak istiyorum. Esnafımızdan bu kapsamda sadece TC kimlik numaraları ve oda kayıtları dışında hiçbir belge istemiyoruz. Ve tek imza ile tüm bu başvurularını yapabilirler. Bunun yanında KOBİ'lerimiz yine bu süreçten etkilendiler.