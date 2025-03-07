07 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Gabar'da tam gaz üretim! 78 bin varile ulaştı
Gabar’da tam gaz üretim! 78 bin varile ulaştı

Gabar'da tam gaz üretim! 78 bin varile ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2025 10:17
Türkiye'nin enerjide bağımsızlık adımlarının en önemlilerinden olan Gabar'daki petrol üretimi günlük 78 bin varile ulaştı. Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımda, söz konusu üretimin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, "Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü. 3 bini aşkın istihdam 95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gabar’da tam gaz üretim! 78 bin varile ulaştı
Gabar’da tam gaz üretim! 78 bin varile ulaştı
Gabar'da tam gaz üretim! 78 bin varile ulaştı
MB’nin faiz kararı! Altın ve borsa ne yönde?
MB'nin faiz kararı! Altın ve borsa ne yönde?
Faiz kararı belli oldu! A Haber’de değerlendirdiler
Faiz kararı belli oldu! A Haber’de değerlendirdiler
Soygunun şifresi: Bas gaza aşkım
Soygunun şifresi: Bas gaza aşkım
Kademeli emeklilik gündemde mi? A Haber’de yanıtladı
Kademeli emeklilik gündemde mi? A Haber'de yanıtladı
Emekliye vergi yok! İşte istenen şartlar...
Emekliye vergi yok! İşte istenen şartlar...
Mobbing için genelge Resmi Gazete’de
Mobbing için genelge Resmi Gazete'de
100 üründe 2024 fiyatı
100 üründe 2024 fiyatı
Erken emeklilik fırsatı! İşte şartlar...
Erken emeklilik fırsatı! İşte şartlar...
Alım-satım yapacaklara uyarı! Altında fırsat zamanı
Alım-satım yapacaklara uyarı! Altında fırsat zamanı
Yeni maaşlar ne kadar olacak?
Yeni maaşlar ne kadar olacak?
Emekli maaşları yeniden mi hesaplanacak?
Emekli maaşları yeniden mi hesaplanacak?
Daha Fazla Video Göster